Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:55

Школы и колледжи обяжут ввести курс по управлению БПЛА с сентября

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Новая федеральная образовательная программа по управлению беспилотниками должна быть полностью запущена школах и колледжах с 1 сентября 2024 года, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов после заседания правкомиссии по развитию беспилотных авиационных систем (БАС). Его слова приводит сайт правительства.

"Полная готовность программы должна быть обеспечена с 1 сентября, когда учащиеся начнут следующий учебный год. Для этого уже с июля необходимо запустить программу", - сказал первый вице-премьер.

1 июля в рамках федерального проекта "Стимулирование спроса на отечественные БАС" в 523 школах откроются специализированные кружки, а в 30 колледжах - центры практической подготовки для обучения управлению беспилотниками.

Учебные заведения, участвующие в проекте, обещают оснастить учебными беспилотниками и кадровым составом для организации обучения. В проекте участвуют 30 регионов. Всего по этой программе будет закуплено более 17 тысяч учебных беспилотников. Закупки должны быть объявлены до 1 мая.

Белоусов поручил Минпросвещения дополнительно проработать с Росавиацией вопрос аттестации подготовленных образовательных программ и педагогов.

Андрей Белоусов БАС Минпросвещения Росавиация
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Паводок в России

В тюменском селе Тукуз из-за паводка ввели режим ЧС

Паводок в России

Уровень воды в Тоболе у Кургана за 12 часов снизился на 11 см

Уровень воды в Тоболе у Кургана за 12 часов снизился на 11 см
Военная операция на Украине

Над Белгородской областью за ночь сбили четыре снаряда РСЗО "Ольха"

Паводок в России

Несколько участков дороги подтоплено в Абатском районе Тюменской области

Несколько участков дороги подтоплено в Абатском районе Тюменской области
Военная операция на Украине

Гладков назвал число жертв обстрелов в Белгородской области с начала СВО

Хуснуллин сообщил, что модернизация БАМа позволит провозить 270 млн т грузов в год

Что произошло за день: понедельник, 22 апреля

АСТ остановило продажи романа "Наследие" Сорокина

АСТ остановило продажи романа "Наследие" Сорокина

Кабмин поддержал законопроект о доверенных лицах при банковских онлайн-операциях

Кабмин поддержал законопроект о доверенных лицах при банковских онлайн-операциях

Мантуров сообщил о проработке создания промкластера в Саудовской Аравии

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });