Школы и колледжи обяжут ввести курс по управлению БПЛА с сентября

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Новая федеральная образовательная программа по управлению беспилотниками должна быть полностью запущена школах и колледжах с 1 сентября 2024 года, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов после заседания правкомиссии по развитию беспилотных авиационных систем (БАС). Его слова приводит сайт правительства.

"Полная готовность программы должна быть обеспечена с 1 сентября, когда учащиеся начнут следующий учебный год. Для этого уже с июля необходимо запустить программу", - сказал первый вице-премьер.

1 июля в рамках федерального проекта "Стимулирование спроса на отечественные БАС" в 523 школах откроются специализированные кружки, а в 30 колледжах - центры практической подготовки для обучения управлению беспилотниками.

Учебные заведения, участвующие в проекте, обещают оснастить учебными беспилотниками и кадровым составом для организации обучения. В проекте участвуют 30 регионов. Всего по этой программе будет закуплено более 17 тысяч учебных беспилотников. Закупки должны быть объявлены до 1 мая.

Белоусов поручил Минпросвещения дополнительно проработать с Росавиацией вопрос аттестации подготовленных образовательных программ и педагогов.