Что произошло за день: вторник, 23 апреля

Отмена шествия "Бессмертного полка", протесты в Армении, снятие с продажи еще двух книг издательства АСТ

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Традиционного шествия "Бессмертного полка" в этом году не будет в связи с угрозами общественной безопасности.

- Первые образцы зенитной ракетной системы нового поколения С-500 в двух модификациях поступят в войска в 2024 году, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

- Глава Минобороны РФ оценил потери армии Украины за время СВО почти в полмиллиона человек.

- Минэкономразвития повысило прогноз роста ВВП РФ в 2024 году до 2,8%. Прогноз по инфляции повышен до 5,1%.

- АСТ приостановило продажу книг "Маленькая жизнь" Ханьи Янагихары и "Песнь Ахилла" Мадлен Миллер, получив предостережение от прокуратуры. В нем говорилось о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений и предпочтений. ВС РФ признал экстремистским международное движение ЛГБТ.

- Школы и колледжи обяжут ввести курс по управлению БПЛА с сентября. В 523 школах 1 июля откроются специализированные кружки, а в 30 колледжах - центры практической подготовки для обучения управлению беспилотниками.

- Жители Армении во вторник блокировали дороги, протестуя против передачи Азербайджану части территорий. Между тем офис вице-премьера Азербайджана Шахина Мустафаева сообщил об установке первого пограничного столба.

- В финском городе Тампере в ноябре закроют музей Ленина - единственный постоянно действующий за пределами России. Он работает с 1946 года.