Страховой брокер Сбера ждет роста частоты пожаров на 30% в ближайшие 2 года

Чаще всего пожары начинаются из-за проблем с электрооборудованием

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Анализ портфеля договоров OOO "Страховой брокер Сбербанка" позволяет прогнозировать рост частоты пожаров на 30% в этом и следующем году, сообщила генеральный директор страхового брокера Сбербанка Валентина Скляр на конференции по урегулированию убытков.

"Мы предполагаем, что будет рост частоты пожаров - порядка 30%. Мы растем также по сумме среднего убытка, растем в том числе за счет секции страхования от перерывов производственной деятельности. Также у нас удлиняется период возмещения за счет изменения логистических цепочек - за счет сложности с доставкой и поставкой определенного оборудования", - сообщила она.

По ее данным, подавляющая часть крупных убытков сейчас приходится именно на пожары: "И как ни странно в текущих реалиях звучит, они случаются как правило из-за некачественного монтажа электроприборов и эксплуатации электрооборудования".

И в среднем компания фиксирует "рост срока урегулирования убытков - от 4 до 6 месяцев", - привела данные Скляр. - Для нас это крайне критично, когда мы работаем по залоговому портфелю. Нам как брокеру очень важно в полной мере и в кратчайшие сроки обеспечить выплату страхового возмещения, чтобы наш клиент ни в коем случае не сталкивался с проблемами по своим кредитным обязательствам".

Она привела такой пример: "У нас в урегулировании был убыток по фабрике производства дверей в Тольятти. Страховая компания... запрашивала дополнительные документы, пыталась удлинить срок урегулирования, а клиент находился на пограничной зоне между красной и желтой зоной проблемной активности. Нам важно было верифицировать эти документы таким образом, чтобы защитить клиента, чтобы он не перешел из добросовестного заемщика в проблемный актив". Скляр подчеркнула, что сокращение сроков урегулирования убытков - одна из важнейших задач для страхового брокера с точки зрения клиента -"максимум усилий компания направляет на сокращение сроков урегулирования убытков, большая часть инвестиций направляется в усовершенствование экспертизы".

Кроме того, по мнению Скляр, в сегодняшних реалиях увеличивается роль страхового брокера как эксперта при формировании условий договора страхования, при подготовке к нему.

Для клиента важно, чтобы брокер мог "смотреть на риск глазами того, кого мы принимаем на страхование. Уровень риска защищенности, который мы видим по стране (в меньшей степени в пределах МКАДа, в большей степени в России в целом), очень низкого качества. Сегодня мы инвестируем в том числе в своих продавцов, чтобы они понимали, как нужно смотреть на риск, как консультировать клиента для того, чтобы работать с качеством страхового риска", пояснила Скляр.

OOO "Страховой брокер Сбербанка"контролирует 3100 страховых событий, которые произошли по портфелю компании, в том числе убытков крупных клиентов, а также компаний верхнего сегмента среднего, микро и малого бизнеса по всей стране. Страховой брокер Сбербанка имеет 86 региональных представительств и 11 дирекций в городах России.