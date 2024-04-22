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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:32

Особый противопожарный режим введен в 23 регионах РФ

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - В 23 субъектах России установлен особый противопожарный режим, сообщает пресс-служба МЧС РФ в понедельник.

"В настоящее время особый противопожарный режим действует в 23 субъектах", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что на период действия особого режима устанавливаются дополнительные требования пожарной безопасности, где гражданам в первую очередь запрещено посещать леса.

Как отмечает ведомство, с начала 2024 года пожароопасный сезон уже открывался в 69 регионах. На их территории уже были зафиксированы природные пожары. В частности, на сегодняшний день в Северной Осетии-Алании зарегистрировано 210 случаев горения сухой травы на площади более 58 га.

По данным МЧС, с помощью беспилотников проводится мониторинг склонов высокогорья, где наблюдалось горение сухой растительности. Так, в Костромской области с начала весны отмечено 16 палов травы на площади около 37 га, а в Крыму было зафиксировано более 170 палов сухой растительности.

С начала года к административной ответственности за нарушение требований пожарной безопасности привлечены четыре человека, сообщает ведомство.

В МЧС напоминают, что при введении в регионе особого противопожарного режима, категорически запрещается выжигание сухой травы, мусора и проведение пожароопасных работ в границах сельских и городских поселений, садоводческих товариществ. Нарушение требований правил пожарной безопасности в лесах и на участках, непосредственно примыкающих к лесам, преследуется законом.

МЧС РФ
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