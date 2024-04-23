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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:38

АСТ приостановило продажу книг Ханьи Янагихары и Мадлен Миллер

Издательство получило предостережение от прокуратуры и будет ждать полного экспертного заключения

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Издательство АСТ приостанавливает продажу романов "Маленькая жизнь" Ханьи Янагихары и "Песнь Ахилла" Мадлен Миллер до получения экспертного заключения.

Согласно сообщению в официальном телеграм-канале издательской группы "Эксмо-АСТ", от Пресненской межрайонной прокуратуры ЦАО Москвы поступило предостережение "о недопустимости нарушения требований законодательства о противодействии экстремистской деятельности, об информации, информационных технологиях и о защите информации".

"В документе сказано: "Из краткого содержания указанных выше романов, содержащихся в Интернет-сетях общего пользования, следует, что в последних речь идет о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений и предпочтений". На основании этого издательство АСТ приостанавливает продажу указанных книг до получения полного экспертного заключения", - сообщает издательство.

Накануне стало известно, что АСТ остановило продажи романа-антиутопии Владимира Сорокина "Наследие", а также книги Майкла Каннингема "Дом на краю света" и "Комнаты Джованни" Джеймса Болдуина. В них эксперты центра при Российском книжном союзе обнаружили ЛГБТ-пропаганду.

В ноябре прошлого года Верховный суд РФ удовлетворил иск Минюста о признании экстремистским международного движения ЛГБТ.

Росфинмониторинг внес движение ЛГБТ в перечень лиц и организаций, связанных с экстремизмом и терроризмом.

АСТ
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