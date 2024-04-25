АСТ считает, что книга о Пазолини с закрашенным текстом может стать артефактом эпохи

Издательство выпустило книгу о режиссере, закрасив часть текста с разрешения правообладателя из-за законов о ЛГБТ-пропаганде

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Издательство АСТ сообщило, что закрасило часть текста в книге Роберто Карнеро "Пазолини. Умереть за идеи" с согласия правообладателя, а полную его версию опубликовать в РФ невозможно из-за законодательства об ЛГБТ-пропаганде (ЛГБТ признано в России экстремистским движением и запрещено).

"В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе ст. 6.21 КоАП "Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола" часть текста данной работы была закрашена, отобразить ее полностью невозможно", - говорится в сообщении издательства в телеграм-канале издательской группы "Эксмо-АСТ".

АСТ отмечает, что такое решение не является универсальным.

Издательство отмечает, что как правило, зарубежные издатели нон-фикшна не соглашаются на сокращения и правки оригинального текста рукописи. Но в этом случае правообладатель одобрил предложение АСТ и текущая версия в России вышла с его разрешения.

В АСТ назвали это решение "вынужденным, чтобы издание могло увидеть свет".

"Закрасить фрагменты текста — более честный выбор, чем просто вырезать абзацы, будто их в книге и не было. Подобная практика — выпускать книги с заретушированными фрагментами, которые не соответствуют требованиям законодательства — уже широко применяется в российских издательствах", - сказано в сообщении.

Также отмечается, что таким образом "работа Роберто Карнеро стала интерактивной: читатель сам решает, воспользоваться ли ему какими-либо источниками информации, чтобы выяснить, что же скрыто от него в данной версии издания".

"Благодаря наличию скрытых фрагментов зарождается перекличка исходного текста с современным контекстом, в котором мы живем здесь и сейчас. Кроме того, книга становится артефактом эпохи, атрибутом перфоманса, художественного высказывания. Неслучайно и название серии, в которой вышло издание — "Картина времени". Возможно, сигнальный экземпляр книги в скором времени станет экспонатом одного из музеев современного искусства", - считают в АСТ.

Ранее в социальных сетях появились фотографии страниц книги Роберто Карнело о творчестве итальянского режиссера, поэта и прозаика Пьеро Паоло Пазолини "Пазолини. Умереть за идеи", где вместо текста – полосы черной краски.