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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:38

МВД отметило рост в 74 раза числа киберпреступлений, совершенных подростками

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - В МВД России зафиксировали почти 80-кратный рост количества преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий среди несовершеннолетних за четыре года.

Об этом на Форуме безопасного интернета заявил старший инспектор по особым поручениям Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка субъектов (ГУОООП) МВД Артем Бабинцев.

"За последние четыре года, по данным нашей официальной статистики МВД, в 74 раза возросло количество IT-преступлений, совершенных именно лицами, не достигшим 18 лет. То есть, если в 2020 году это количество было 54 преступления, то в 2023 году мы зафиксировали уже четыре тысячи таких преступлений", - сказал он.

По его словам, рост числа подобных преступлений связан, прежде всего, с развитием технологий и вовлечением в цифровую криминальную среду подростков.

МВД Артем Бабинцев
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