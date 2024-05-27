Ущерб от киберпреступлений в России за пять лет оценили в 500 млрд рублей

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - За последние пять лет финансовый ущерб от киберпреступлений составил порядка 500 млрд рублей, сообщил член Совета при президенте по правам человека Игорь Ашманов на круглом столе "Защита прав и свобод граждан в условиях цифровизации".

"Надо понимать, что это не пенсионеры или школьники, там основная угрожаемая категория - это 35-45 (лет - ИФ)", - отметил Ашманов.

Он добавил, что разработка Цифрового кодекса в России может занять много лет. "Там (в проекте Цифрового кодекса - ИФ) некоторое движение идет, кодекс написать непросто, это на много лет. Сейчас, может быть, все-таки будут вноситься всякие поправки в существующие законы, потом все это будет сводиться в кодекс", - сказал Ашманов.

Замначальника следственного департамента МВД Данил Филиппов на этом же мероприятии сообщил, что число киберпреступлений в стране в 2023 году увеличилось на 30% к предыдущему году.

"В 2023 году рост киберпреступлений составил плюс 30% к 2022 году. В количественном выражении это 677 тыс. преступлений в сфере IT или с использованием информационных, телекоммуникационных технологий", - сказал Филиппов и добавил, что 95% потерпевших были осведомлены о способах и методах мошенников.

По словам Филиппова, причинённый ущерб только в 2023 году составил более 156 млрд рублей.

Ранее министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев отмечал, что Цифровой кодекс для регулирования сферы связи и IT появится в России не ранее 2026 года.

Создание Цифрового кодекса для регулирования отношений в сфере связи и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) значится в проекте Стратегии развития отрасли связи до 2035 года, представленной Минцифры.