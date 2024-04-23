Типичным ипотечным заемщиком на вторичном рынке оказалась 37-летняя россиянка

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Ипотеку на вторичном рынке жилья России в первом квартале 2024 года чаще всего брали женщины в возрасте 37 лет, выяснили аналитики сервиса "Домклик" Сбербанка.

"За год медианный возраст заемщика не изменился и составляет 37 лет. (...) Чуть больше половины всех выданных ипотек (55%) приходится на женщин", - говорится в исследовании.

Также вторичное жилье чаще берут состоятельные люди, доход которых составляет примерно 83 тыс. рублей. Около 58% заемщиков состоят в браке, а 84% не имеют детей.

Аналитики добавили, что по итогам квартала 23,2% заемщиков живут в Центральном федеральном округе, 21,9% - в Приволжском.