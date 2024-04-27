Выдача ипотечных кредитов в РФ в январе-марте упала на 17,4%

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Банки РФ в январе-марте 2024 года выдали ипотечные жилищные кредиты (ИЖК) на 1 трлн 51,9 млрд рублей, что на 17,4% меньше, чем за аналогичный период 2023 года (1 трлн 273,5 млрд рублей), следует из информации на сайте ЦБ.

При этом количество предоставленных в первом квартале текущего года кредитов снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 16,6% (288,5 тыс. против 345,9 тыс.).

Совокупный портфель ипотечных кредитов банков с учетом приобретенных прав требований в январе-марте 2024 года увеличился на 433,8 млрд рублей, или на 2,4%, до 18 трлн 640,7 млрд рублей.

В марте 2024 года банки предоставили заемщикам ипотечные кредиты на 447,3 млрд рублей, что на 21,4% меньше, чем в марте 2023 года (569,4 млрд рублей), по сравнению с февралем 2024 года выдача увеличилась на 34,4% с 332,8 млрд рублей.

Количество предоставленных в марте кредитов снизилось по сравнению с мартом прошлого года на 24,0% (117,0 тыс. против 154,0 тыс.), по сравнению с февралем текущего года (95,6 тыс.) увеличилось на 22,5%.

Совокупный портфель ипотечных кредитов с учетом приобретенных прав требований в марте увеличился на 227,8 млрд рублей, или на 1,2%. Годовые темпы роста портфеля за месяц снизились до 27,2% с 28,2%.

Как отмечается в обзоре ЦБ РФ, в марте прирост выдач ИЖК преимущественно был обеспечен ростом кредитования по льготным ипотечным программам: совокупный объем кредитов по программам господдержки в марте увеличился на 49,0%, до 325,6 млрд рублей, или 72,8% общего объема ИЖК. Одновременно предоставление ИЖК на рыночных условиях увеличилось менее существенно - на 5,4%, до 119,6 млрд рублей (прирост в феврале составил 41,9% за месяц).

На фоне роста кредитования по льготным программам в марте увеличились выдачи ипотеки на приобретение строящегося жилья по договорам долевого участия (ДДУ) - было выдано 42,2 тыс. кредитов на сумму 223,5 млрд рублей (в феврале - 27,6 тыс. ИЖК по ДДУ на сумму 139,5 млрд рублей). В марте кредитные организации выдали 74,8 тыс. кредитов на приобретение готового жилья без учета ИЖК по ДДУ на сумму 223,8 млрд рублей (рост по объему на 15,8%).

В апреле ожидается сохранение текущего уровня выдач ИЖК по программам господдержки: по оперативным данным АО "ДОМ.РФ", по льготным программам в первые три недели апреля предоставлено ИЖК на сумму около 223 млрд рублей, что сопоставимо со значением за аналогичный период марта (227 млрд рублей).

Доля ипотечных кредитов в общем объеме выданных кредитов физлицам в марте продолжила возрастать и составила 18,5% после 17,0% в феврале, оставаясь ниже среднего значения за 2023 год (29,2%). Предоставление кредитов физлицам без ипотечных также увеличилось за месяц - на 21,9%, в результате общий объем рублевых кредитов физлицам в марте составил 2,4 трлн рублей (2,0 трлн рублей в феврале и 2,1 трлн рублей в марте 2023 года).

Средневзвешенная ставка по рублевым ипотечным жилищным кредитам в марте снизилась до 8,41% с 9,28% в феврале, почти вернувшись на уровень января (8,40%).

Как отмечает ЦБ РФ, это связано с увеличением доли ИЖК по программам господдержки до 72,8% с 65,9% в феврале. Процентная ставка по ИЖК по ДДУ уменьшилась до 6,29% (-0,06 п.п. за месяц). Одновременно на рынке готового жилья процентная ставка по ИЖК также была ниже уровня прошлого месяца: 10,78% против 11,66% месяцем ранее.

Средний размер одного ипотечного кредита в марте составил 3,822 млн рублей, что на 9,7% больше, чем в феврале (3,483 млн рублей).

Годовые темпы роста этого показателя в марте стали положительными (3,4%), после того как два месяца были отрицательными (-5,5% в феврале и -1,7% в январе).

Средневзвешенный срок одного кредита в марте увеличился на 7,5 месяца, до 299,6 месяца с 292,1 месяца в феврале, рекордно высоким он был в декабре 2023 года (302,3 месяца, или 25 лет и 2,3 месяца).

За год средний срок кредита увеличился на 12,2 месяца с 287,4 месяца в марте 2023 года, или на 4,2%, отмечает ЦБ.