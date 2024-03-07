Ипотечные кредиты есть у 47% жительниц крупных городов России

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Почти у половины жительниц крупных городов России сейчас есть ипотечные кредиты, выяснили компания "Росгосстрах" и девелопер ПИК.

"В опросе приняли участие 1365 респондентов в возрасте от 18 лет, проживающих в крупных городах России. (...) Около половины (47%) опрошенных женщин уже взяли ипотечный кредит или планируют сделать это в ближайшее время. Интересно, что абсолютное большинство (68%) воспользовались ипотекой в возрасте от 26 до 30 лет", - говорится в совместном исследовании.

Среди наиболее востребованных у россиянок программ оказались ипотека с материнским капиталом (33%), стандартная программа на квартиру в новостройке (25%) или на вторичное жилье (16%). Решающими критериями выбора являются размер ипотечной ставки и первоначального взноса (по 39%), 28% женщин обращают внимание на комфортную сумму ежемесячного платежа. Для большинства (63%) она составляет менее 50 тысяч рублей, свидетельствуют данные опроса.

Более трети участниц исследования (39%) назвали основной причиной покупки жилья в ипотеку появление ребенка, 27% - желание жить отдельно от родственников, 7% - квартиру как источник пассивного дохода, 16% - потребность обезопасить себя, 7% - обеспечить жильем родственников. Около 56% обладательниц кредита намерены рассчитаться за приобретенное жилье в течение ближайших 10-15 лет, 10% - в срок до трех лет.

Также 43% замужних женщин предпочитают оформлять кредит на своего супруга, но для 31% решение об ипотечном кредитовании стало полностью самостоятельным. За консультацией к юристам по вопросам ипотеки обращаются 28% опрошенных, к специалистам по финансам - 16%, к брокерам - 11%. Однако чаще всего это делают именно россиянки, находящиеся в браке, отмечается в исследовании.

Кроме того, при оформлении ипотеки 13% участниц опроса делали полис добровольного страхования имущества, страхуя отделку, мебель и технику, 8% - свою гражданскую ответственность, 11% - титул.