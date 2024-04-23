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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:38

Аэропорт Минвод возобновил работу после ремонта ВПП

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Международный аэропорт "Минеральные Воды" (входит в холдинг "Новапорт") возобновил работу после ремонта взлетно-посадочной полосы, сообщает телкеграм-канал предприятия.

23 апреля при плановом осмотре взлетно-посадочной полосы на ней обнаружили дефект. На время ее ремонта аэропорт прерывал отправку и прием рейсов.

Были задержаны вылеты из Минвод в Армению и Египет и отменен вылет в Новосибирск. Помимо этого, задержан прилет в аэропорт двух рейсов из Армении и одного из Москвы.

Международный аэропорт "Минеральные Воды" - крупнейший авиаузел Северо-Кавказского федерального округа.

Минеральные Воды Новапорт
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