Аэропорт Минвод прервал работу для ремонта полосы

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Международный аэропорт "Минеральные Воды" (входит в холдинг "Новапорт") до 16:00 по Москве не будет принимать и отправлять рейсы из-за повреждения взлетно-посадочной полосы, сообщает пресс-служба аэропорта.

"23 апреля в ходе планового осмотра взлетно-посадочной полосы в международном аэропорту Минеральные Воды был обнаружен дефект, ведутся работы по устранению", - говорится в сообщении.

Глава Минераловодского городского округа Вячеслав Сергиенко в своем телеграм-канале сообщил, что из-за ремонта ВПП несколько вылетов задерживаются. "Задержан вылет нескольких рейсов. Прибывающие рейсы будут перенаправлены на резервные аэродромы", - отметил Сергиенко.

Судя по онлайн-табло на сайте аэропорта, задерживается вылет из Минвод в Армению и Египет, отменен вылет в Новосибирск. Задержан прилет в аэропорт двух рейсов из Армении и одного из Москвы.

Международный аэропорт "Минеральные Воды" - крупнейший авиаузел Северо-Кавказского федерального округа.