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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:38

Очередной украинский беспилотник сбит в Воронежской области

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что средства противовоздушной обороны уничтожили украинский дрон самолетного типа в пригороде областной столицы.

"Дежурными силами ПВО в пригороде Воронежа обнаружен и уничтожен еще один БПЛА самолетного типа", - написал губернатор в своем телеграм-канале.

По его словам, в результате падения обломков беспилотника на территории одного из СНТ произошло возгорание частного домостроения.

"По предварительной информации, пострадавших нет", - отметил Гусев.

Ранее глава региона сообщал об уничтожении трех украинских дронов в регионе.

Александр Гусев Воронеж
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