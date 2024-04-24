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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:38

Минобороны заявило об уничтожении 8 беспилотников ВСУ на регионами РФ за ночь

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что средства противовоздушной обороны в ночь на среду перехватили и уничтожили восемь украинских беспилотников самолетного типа над Курской, Белгородской, Воронежской и Смоленской областями.

"Дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены восемь украинских БПЛА из которых: три - над территорией Курской области; два - над территорией Белгородской области; два - над территорией Воронежской области и один - над территорией Смоленской области", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Курская область Воронежская область Белгородская область Смоленская области
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