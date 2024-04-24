Минобороны заявило об уничтожении 8 беспилотников ВСУ на регионами РФ за ночь

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что средства противовоздушной обороны в ночь на среду перехватили и уничтожили восемь украинских беспилотников самолетного типа над Курской, Белгородской, Воронежской и Смоленской областями.

"Дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены восемь украинских БПЛА из которых: три - над территорией Курской области; два - над территорией Белгородской области; два - над территорией Воронежской области и один - над территорией Смоленской области", - говорится в сообщении Минобороны РФ.