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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:38

Трое жителей Шебекино получили ранения при атаке дрона

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке дрона на территорию Шебекинского городского округа.

"Рядом с проходной промышленного предприятия упал и сдетонировал дрон-камикадзе. Инцидент произошел в городе Шебекино. В результате пострадали три человека. У одного мужчины осколочные ранения грудной клетки и плеча, бригадой скорой он доставлен в областную клиническую больницу. Еще двое мужчин – один с осколочным ранением живота, второй с осколочными ранениями голени и кисти – доставлены в городскую больницу №2 города Белгорода", - написал глава региона в своем телеграм-канале во вторник.

Он отметил, что состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести.

"На данный момент зафиксированы повреждения пяти легковых автомобилей", - добавил Гладков.

Оперативные службы работают на месте.

Белгород Шебекино
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