Трое жителей Шебекино получили ранения при атаке дрона
Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке дрона на территорию Шебекинского городского округа.
"Рядом с проходной промышленного предприятия упал и сдетонировал дрон-камикадзе. Инцидент произошел в городе Шебекино. В результате пострадали три человека. У одного мужчины осколочные ранения грудной клетки и плеча, бригадой скорой он доставлен в областную клиническую больницу. Еще двое мужчин – один с осколочным ранением живота, второй с осколочными ранениями голени и кисти – доставлены в городскую больницу №2 города Белгорода", - написал глава региона в своем телеграм-канале во вторник.
Он отметил, что состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести.
"На данный момент зафиксированы повреждения пяти легковых автомобилей", - добавил Гладков.
Оперативные службы работают на месте.