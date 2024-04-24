Пострадавших после атаки дронов ВСУ на объекты ТЭК в Смоленской области нет

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - В результате атаки украинских беспилотников на гражданские объекты топливно-энергетического комплекса в Смоленском и Ярцевском районах Смоленской области никто не пострадал, сообщил в среду глава региона Василий Анохин.

"По уточненной информации в результате атак украинских БПЛА жертв и пострадавших на местах происшествий нет", - написал губернатор в своем телеграм-канале.

Он отметил, что спасатели и сотрудники правоохранительных служб ликвидируют последствия атак и устанавливают обстоятельства произошедшего.

Утром в среду Анохин сообщал о возгораниях после атаки украинских дронов на гражданские объекты ТЭК.