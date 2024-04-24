Замминистра обороны Тимур Иванов арестован до 23 июня

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы по ходатайству следствия на два месяца арестовал замминистра обороны РФ Тимура Иванова, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда. Он останется в СИЗО до 23 июня.

На такой же срок помещен под стражу еще один фигурант дела - знакомый замминистра Сергей Бородин.

Обоим, по данным суда предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК).

По версии следствия, Иванов и Бородин "вступили в преступный сговор с третьими лицами, заранее объединились с ними для совершения организованной группой преступления - получения в особо крупном размере в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Министерства обороны", сообщили в суде.

Замминистра Иванов не признает вину в получении взятки, сообщил позднее "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией: "Иванов категорически отрицает свою причастность к инкриминируемому ему преступлению и настаивает на своей невиновности". По мнению Иванова и его защитников, действия замминистра носили гражданско-правовой характер.

О задержании Иванова стало известно вечером 23 апреля. Заместителем министра обороны он был назначен в мае 2016 года. В Минобороны он курировал вопросы строительства и капитального ремонта ведомственных объектов, отвечал за организацию управления имуществом, расквартирования войск, жилищного и медицинского обеспечения Вооруженных сил.

До прихода на пост замминистра Иванов несколько лет возглавлял АО "Оборонстрой".

Часть 6 ст. 290 УК предусматривает наказание за вымогательство взятки за совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя, за незаконные действия (бездействие), группой лиц по предварительному сговору и в особо крупном размере. Максимальный срок заключения составляет 15 лет, предусмотрен также штраф в размере до семидесятикратной суммы взятки.