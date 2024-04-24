Арестованный замглавы Минобороны РФ Тимур Иванов отрицает вину в коррупции

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов не признает вину в получении взятки, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"Иванов категорически отрицает свою причастность к инкриминируемому ему преступлению и настаивает на своей невиновности", - сказал собеседник агентства.

По мнению Иванова и его защитников, действия замминистра носили гражданско-правовой характер.

В ходе заседания суда защита просила не отправлять Иванова в СИЗО, избрав ему альтернативную меру пресечения. Адвокаты настаивали, что их подзащитный не намерен сбегать либо мешать следствию.

Однако суд решил, что на свободе замминистра может использовать свои обширные связи, чтобы скрыться от следствия и суда, а также попытаться уничтожить доказательства его вины по делу.

"Следствие считает, что причастность Иванова к совершению преступления подтверждается собранными по делу доказательствами, в том числе результатами оперативно-розыскной деятельности", - сказал собеседник агентства.

Ранее в среду стало известно, что Басманный суд Москвы по ходатайству следствия на два месяца арестовал Иванова. Он останется в СИЗО до 23 июня.

На такой же срок помещен под стражу еще один фигурант дела - знакомый замминистра Сергей Бородин.

Обоим, по данным суда, предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

По версии следствия, Иванов и Бородин "вступили в преступный сговор с третьими лицами, заранее объединились с ними для совершения организованной группой преступления - получения в особо крупном размере взятки в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Министерства обороны", сообщили в суде.

О задержании Иванова стало известно вечером 23 апреля. Заместителем министра обороны он был назначен в мае 2016 года. В Минобороны он курировал вопросы строительства и капитального ремонта ведомственных объектов, отвечал за организацию управления имуществом, расквартирования войск, жилищного и медицинского обеспечения Вооруженных сил. Перед этим Иванов несколько лет возглавлял АО "Оборонстрой".

Часть 6 статьи 290 УК РФ предусматривает наказание за вымогательство взятки за совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя, за незаконные действия (бездействие), группой лиц по предварительному сговору и в особо крупном размере. Максимальный срок заключения составляет 15 лет, предусмотрен также штраф в размере до семидесятикратной суммы взятки.