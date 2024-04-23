Замминистра обороны РФ Иванов задержан по подозрению в получении взятки

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов задержан по подозрению в получении взятки, сообщили в Следственном комитете РФ (СКР).

"По подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки), задержан заместитель министра обороны РФ Иванов Тимур Владимирович", - говорится в сообщении, размещенном во вторник в телеграм-канале СКР.

Официальный представитель СКР Светлана Петренко сообщила, что по этому делу проводятся соответствующие следственные действия.

Источник в правоохранительных органах сообщил "Интерфаксу", что в ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об аресте Иванова.

"Президенту России Владимиру Путину доложено о задержании замминистра обороны Тимура Иванова. Также заранее был поставлен в известность министр обороны Сергей Шойгу", - сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Часть 6 ст. 290 УК РФ предусматривает наказание за вымогательство взятки за совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя, за незаконные действия (бездействие), группой лиц по предварительному сговору и в особо крупном размере.

Максимальный срок заключения составляет 15 лет, предусмотрен также штраф в размере до семидесятикратной суммы взятки.

Согласно сайту Минобороны, 49-летний Иванов в 1997 году окончил Московский государственный университет имени Ломоносова. В 1999-2012 годах – работал на предприятиях топливно-энергетического комплекса страны, затем в правительстве Московской области. "В 2013 - 2016 г. – генеральный директор АО "Оборонстрой". В мае 2016 г. указом президента РФ назначен заместителем министра обороны РФ", - говорится в сообщении.

Согласно официальной информации, Иванов отвечает за организацию управления имуществом, расквартирования войск, жилищного и медицинского обеспечения Вооруженных сил РФ.

Иванов награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" III и IV степеней, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени, другими медалями. Заслуженный строитель РФ, Почетный работник топливно-энергетического комплекса. Кандидат экономических наук.