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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:42

Жителей села в Абатском районе Тюменской области эвакуируют на катере

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Эвакуация жителей двух сел проводится в Абатском районе Тюменской области, сообщает информационный центр регионального правительства в среду.

"Жителей села Назарово эвакуируют на катере в село Ощепково", - говорится в сообщении.

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Уточняется, что заблаговременно из зоны вероятного подтопления спасатели вывезли порядка 90% населения.

"Сейчас на катере эвакуируют остальных. Также на "большую землю" доставляют жителей деревни Юрга", - сообщают власти.

Часть эвакуированных остается в пункте временного размещения в селе Ощепково, а часть едет к родственникам в безопасные районы, добавляет информационный центр.

Ранее сообщалось, что к 14:00 24 апреля река поднялась на 980 см, превысив критическую отметку в 960 см.

Хроника 30 марта – 24 апреля 2024 годаПаводок в России
Тюменская область
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