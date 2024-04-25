Река Ишим в тюменском селе Абатское превысила исторический максимум

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское (райцентр Абатского района) Тюменской области превысил отметку исторического максимума половодья 2017 года, сообщил глава Абатского муниципального района Игорь Васильев в четверг.

"На 18.00 (16:00 по Москве - ИФ) уровень воды в р. Ишим на гидромерном посту в с. Абатское составил 1150 см. Таким образом, паводок текущего года превысил отметку воды исторического максимума половодья 2017 года на 2 см", - написал Васльев в своем телеграм-канале.

Он добавил, что "подъем воды в реке Ишим продолжается".

Как сообщалось, критическую отметку в 960 см в районе села Абатское река превысила 24 апреля. К 16:00 25 апреля уровень составлял уже 1145 см.

По словам губернатора Тюменской области Александра Моора, "большая вода" угрожает не только домам, но и федеральной трассе Тюмень - Омск, которая проходит по территории Абатского района. Ранним утром 25 апреля на трассе спасатели устранили течь на дамбе на трассе, предотвратив прорыв.

Из зон подтопления в районе эвакуированы порядка 870 человек.