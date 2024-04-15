В Удмуртии на большинстве рек замедлился прирост уровня воды

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - В Удмуртии в большинстве рек за сутки замедлился прирост уровня воды, сообщил премьер-министр республики Ярослав Семенов.

"Нылга, хоть и прибавила всего несколько сантиметров, но почти достигла неблагоприятной отметки. Сейчас вода подошла в селе Нылга к улицам Советская и Луговая", - написал он в Telegram и добавил, что домовладениям вода пока не угрожает, власти Увинского района держат ситуацию на контроле.

Двузначные показатели прироста уровня воды остались только у рек Чепца и Вала. Река Иж в районе поселка Селычка опустилась на 9 см. "Жилые дома и соцобъекты не подтапливало", - сообщил Семенов.

В селе Яган Малопургинского района остаются под водой десять приусадебных участков.