Россияне стали больше путешествовать по стране на машине из-за дорогих билетов

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Российские туристы стали активнее использовать автомобиль для путешествий, поскольку стоимость авиа- и железнодорожной перевозки выросла на 30-35%, сообщила на пресс-конференции коммерческий директор туроператора "Алеан" Оксана Булах.

"Что касается цен на предстоящий сезон. Во-первых, сильно подорожала авиаперевозка. Мы отмечаем 30% рост цен на авиабилеты и до 35% на железнодорожную перевозку. По данным Росстата, в прошлом году уже 49% туристов выбирали путешествие на автомобиле, и исходя из роста цен на перевозку, люди будут и дальше пересаживаться на собственные автомобили", - рассказала она .

Как отметила Булах, продажи туров на лето по акциям раннего бронирования в январе-марте 2024 года выросли более чем на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"И именно в этот период мы отмечали средний рост цен на июнь-август - плюс 17%, на сентябрь - плюс 13%. В конце марта произошел спад спроса, но в апреле ситуация стабилизировалась", - сказала она.

По ее словам, средний рост цен в апреле на июнь-август составил 15%, на сентябрь - 10%.

Организованные туры по России подорожали на 15-20%

Стоимость турпакета по России выросла на 15-20% из-за увеличения стоимости авиаперевозки и проживания, а также из-за переизбытка спроса на наиболее популярных направлениях внутри страны, сообщил замгендиректора туроператора FUN&SUN Александр Сирченко.

"Я бы обратил внимание на то, что в целом стоимость турпакета внутри страны вырастает примерно на 15-20% в силу того, что увеличилась длительность и стоимость перевозки, в том числе по отдельным направлениям авиаперелетов. Увеличилась и стоимость проживания. Также сказывается избыточный спрос на наиболее популярные направления", - сказал он на пресс-конференции в среду.

Как отметил Сирченко, средний чек на недельные туры по России стартует примерно от 20 тыс. рублей.

По словам замгендиректора FUN&SUN, спрос на туры на майские праздники в этом году на 25% выше, чем в прошлом.

"В топе практически все те же направления, что и были популярны в прошлом году. Это и Черноморское побережье Краснодарского края, Крым, Кавминводы, Калининград, Дагестан. Также востребованы те направления, на которых мы ранее ставили чартеры в рамках субсидируемой чартерной перевозки. Речь идет о Мурманске, Алтае", - рассказал эксперт.

Что касается зарубежного отдыха, то самым популярным направлением у FUN&SUN стала Турция, спрос на направление составляет 45% от всего зарубежного турпотока. Также в тройку лидеров вошли Египет и ОАЭ.