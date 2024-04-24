Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

Россияне стали больше путешествовать по стране на машине из-за дорогих билетов

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Российские туристы стали активнее использовать автомобиль для путешествий, поскольку стоимость авиа- и железнодорожной перевозки выросла на 30-35%, сообщила на пресс-конференции коммерческий директор туроператора "Алеан" Оксана Булах.

"Что касается цен на предстоящий сезон. Во-первых, сильно подорожала авиаперевозка. Мы отмечаем 30% рост цен на авиабилеты и до 35% на железнодорожную перевозку. По данным Росстата, в прошлом году уже 49% туристов выбирали путешествие на автомобиле, и исходя из роста цен на перевозку, люди будут и дальше пересаживаться на собственные автомобили", - рассказала она .

Как отметила Булах, продажи туров на лето по акциям раннего бронирования в январе-марте 2024 года выросли более чем на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"И именно в этот период мы отмечали средний рост цен на июнь-август - плюс 17%, на сентябрь - плюс 13%. В конце марта произошел спад спроса, но в апреле ситуация стабилизировалась", - сказала она.

По ее словам, средний рост цен в апреле на июнь-август составил 15%, на сентябрь - 10%.

Организованные туры по России подорожали на 15-20%

Стоимость турпакета по России выросла на 15-20% из-за увеличения стоимости авиаперевозки и проживания, а также из-за переизбытка спроса на наиболее популярных направлениях внутри страны, сообщил замгендиректора туроператора FUN&SUN Александр Сирченко.

"Я бы обратил внимание на то, что в целом стоимость турпакета внутри страны вырастает примерно на 15-20% в силу того, что увеличилась длительность и стоимость перевозки, в том числе по отдельным направлениям авиаперелетов. Увеличилась и стоимость проживания. Также сказывается избыточный спрос на наиболее популярные направления", - сказал он на пресс-конференции в среду.

Как отметил Сирченко, средний чек на недельные туры по России стартует примерно от 20 тыс. рублей.

По словам замгендиректора FUN&SUN, спрос на туры на майские праздники в этом году на 25% выше, чем в прошлом.

"В топе практически все те же направления, что и были популярны в прошлом году. Это и Черноморское побережье Краснодарского края, Крым, Кавминводы, Калининград, Дагестан. Также востребованы те направления, на которых мы ранее ставили чартеры в рамках субсидируемой чартерной перевозки. Речь идет о Мурманске, Алтае", - рассказал эксперт.

Что касается зарубежного отдыха, то самым популярным направлением у FUN&SUN стала Турция, спрос на направление составляет 45% от всего зарубежного турпотока. Также в тройку лидеров вошли Египет и ОАЭ.

Алеан Росстат Оксана Булах FUN&SUN Александр Сирченко
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В деле замминистра обороны РФ Тимура Иванова появился третий фигурант

Осужденный экс-мэр Ярославля Евгений Урлашов попросил об УДО

Осужденный экс-мэр Ярославля Евгений Урлашов попросил об УДО
Паводок в России

Ущерб от паводка в Курганской области может составить 4-9 млрд рублей

Паводок в России

Волна паводка прошла Курган и приближается к границе с Тюменской областью

Паводок в России

Путин потребовал объяснить получение выплат из-за паводка десятой частью заявителей

Путин потребовал объяснить получение выплат из-за паводка десятой частью заявителей

Один человек погиб из-за возгорания железнодорожной цистерны под Симферополем

Защита намерена добиться освобождения замглавы Минобороны РФ Иванова из СИЗО

Защита намерена добиться освобождения замглавы Минобороны РФ Иванова из СИЗО

Над допуском россиян на транзитные рейсы Turkish Airlines в Мексику работает МИД

Над допуском россиян на транзитные рейсы Turkish Airlines в Мексику работает МИД

Краснов анонсировал использование ИИ и нейросетей в работе прокуроров

Паводок в России

Краснов назвал недостаточными усилия чиновников по предотвращению паводков

Краснов назвал недостаточными усилия чиновников по предотвращению паводков
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });