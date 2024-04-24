Глава ВС РФ заявила об отсутствии планов глобальных изменений в судебной системе

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Глобальных изменений в российский судебной системе не будет, их время пришлось на 90-годы, заявила новый председатель Верховного суда (ВС) РФ Ирина Подносова.

"Изменения в судебной системе - они были, есть и будут. Но что касается глобальных изменений, то они уже произошли в 90-е годы", - сказала Подносова в интервью телеканал "Россия 24" (ВГТРК).

По ее словам, "в 90-годы в связи и с изменением и политической системы в стране были приняты фундаментальные законы, касающиеся судебной власти".

"Это законы, которые обеспечили независимость судебной власти, которые определили статус судей - это был принят закон "О статусе судей", это был закон о формировании органов судейского сообщества, о создании Судебного департамента при Верховном суде и создании мировой юстиции", - пояснила Подносова.

Совет Федерации 17 апреля назначил Подносову на пост председателя ВС.