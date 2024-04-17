Верховный суд РФ возглавила Ирина Подносова

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Совет Федерации назначил Ирину Подносову на пост председателя Верховного суда (ВС) РФ. Решение принято единогласно на заседании верхней палаты парламента в среду.

Конкурс на должность председателя ВС РФ был объявлен 1 марта после кончины 23 февраля в результате продолжительной болезни бывшего главы суда Вячеслава Лебедева. Зампред ВС РФ - руководитель Судебной коллегии по экономическим спорам Ирина Подносова была единственной подавшей заявление на занятие должности.

Председатель ВС РФ назначается на должность Советом Федерации сроком на шесть лет по представлению президента и при наличии положительного заключения Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) РФ.

ВККС 1 апреля рекомендовала Подносову в качестве кандидата на должность председателя ВС, а 9 апреля президент РФ внес соответствующее представление в Совфед.

Согласно материалам, оглашенным на заседании ВККС, Подносова - высококвалифицированный юрист, обладающий необходимыми профессиональными и моральными качествами для работы в качестве председателя ВС.

Как сообщается на сайте Верховного суда, она получила юридическое образование в 1970-1975 году в Ленинградском государственном университете им. Жданова. В судебной системе начала работать в 1990 году в должности судьи Лужского городского суда Ленинградской области.

В июне 2020 года была назначена на должность зампреда ВС РФ - председателя Судебной коллегии по экономическим спорам. Входит в Президиум ВС.