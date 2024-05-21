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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:04

Владислав Иванов утвержден гендиректором Судебного департамента при ВС

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Совет судей России поддержал кандидатуру председателя Арбитражного суда Западно-Сибирского округа Владислава Иванова на должность руководителя Судебного департамента при Верховном суде.

"(Владислав Иванович), вы получили согласие Совета Судей на занятие такой важной ответственной должности", - сказал глава Совета судей Виктор Момотов.

Представление на назначение Иванова внесла председатель Верховного суда Ирина Подносова.

В должность гендиректора Судебного департамента Иванов вступит, когда Подносова подпишет соответствующий приказ.

Владислав Иванов родился в 1964 году в Бурятии. В 1986 году окончил Иркутский государственный университет имени Жданова по специальности правоведения. За время трудовой деятельности Иванов занимал должности в органах прокуратуры республики, администрации президента и правительства Бурятии, являлся главой муниципального образования республики. С 2006 года работал председателем Арбитражного суда республики Бурятия. С 2012 года назначен на должность председателя Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа, с 2018 года работает председателем Арбитражного суда Западно-Сибирского округа.

С 2000 года Судебным департаментом руководил Александр Гусев. В конце апреля он ушел в отставку.

Совет Судей Верховный суд Владислав Иванов Ирина Подносова Виктор Момотов
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