В Севастополе остановлено движение морского пассажирского транспорта
Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Движение катеров и паромов в Севастопольской бухте временно прекращено, сообщает телеграм-канал дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.
"Морской пассажирский транспорт приостановил движение", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на время остановки будет организована работа компенсационного автобусного маршрута.
Причины приостановки движения не названы.
Ранее в четверг было остановлено движение транспорта по Крымскому мосту.