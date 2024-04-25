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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

В Севастополе остановлено движение морского пассажирского транспорта

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Движение катеров и паромов в Севастопольской бухте временно прекращено, сообщает телеграм-канал дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.

"Морской пассажирский транспорт приостановил движение", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на время остановки будет организована работа компенсационного автобусного маршрута.

Причины приостановки движения не названы.

Ранее в четверг было остановлено движение транспорта по Крымскому мосту.

Севастополь
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