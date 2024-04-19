Губернатор Севастополя сообщил об уничтожении воздушной цели

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в пятницу утром средства ПВО сбили цель над акваторией Черного моря.

"По предварительным данным, дежурными средствами ПВО уничтожена воздушная цель над морской акваторией на большом расстоянии от Севастополя", - написал губернатор в своем телеграм-канале.

По информации спасательной службы Севастополя, никакие объекты инфраструктуры в городе не пострадали, сообщил Развожаев.