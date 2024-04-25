Движение по Крымскому мосту восстановлено

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Проезд автомобилей по Крымскому мосту открыт в четверг утром после временной остановки, сообщает телеграм-канал, освещающий ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении.

Мост был перекрыт для движения автотранспорта чуть менее 40 минут.

В это же время морской пассажирский транспорт в Севастополе остановил работу, причину в дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города не назвали.