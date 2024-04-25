Восстановлено движение катеров и паромов в Севастополе

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Движение морского пассажирского транспорта в Севастопольской бухте открыто после временной остановки в четверг утром, сообщает телеграм-канал Дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.

"Морской пассажирский транспорт возобновляет работу", - говорится в сообщении.

На время остановки, которая продлилась около 45 минут, была организована работа компенсационного автобусного маршрута вокруг Севастопольской бухты, его протяженность составляет около 20 км.

Причины приостановки движения не назывались.

В четверг утром также приостанавливалось примерно на 40 минут движение транспорта по Крымскому мосту.