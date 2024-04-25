Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

Восстановлено движение катеров и паромов в Севастополе

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Движение морского пассажирского транспорта в Севастопольской бухте открыто после временной остановки в четверг утром, сообщает телеграм-канал Дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.

"Морской пассажирский транспорт возобновляет работу", - говорится в сообщении.

На время остановки, которая продлилась около 45 минут, была организована работа компенсационного автобусного маршрута вокруг Севастопольской бухты, его протяженность составляет около 20 км.

Причины приостановки движения не назывались.

В четверг утром также приостанавливалось примерно на 40 минут движение транспорта по Крымскому мосту.

Севастополь
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Первый зампред ВТБ сравнил влияние ДКП на экономику РФ с "эффектом Джанибекова"

В Твери задержаны "лжеминеры", клавшие муляжи бомб под мосты

Арестован третий фигурант дела замглавы Минобороны Тимура Иванова

В Севастополе остановлено движение морского пассажирского транспорта

Замглавы Минобороны Иванов помещен в СИЗО "Лефортово", жалоб у него нет

Что произошло за день: среда, 24 апреля

Глава ВС РФ заявила об отсутствии планов глобальных изменений в судебной системе

Суд в Сыктывкаре заочно арестовал Гарри Каспарова и Геннадия Гудкова

Суд в Сыктывкаре заочно арестовал Гарри Каспарова и Геннадия Гудкова

Замглавы Минобороны Иванову вменяют помощь компаниям, безвозмездно делавшим для него ремонт

Паводок в России

Власти сообщили, что защитные дамбы выполнили свою функцию в Курганской области

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });