Whoosh запустит в Перми электровелосипеды вместо электросамокатов

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Кикшеринговый сервис Whoosh запустит в Перми, где в центре города запрещена парковка для средств индивидуальной мобильности (СИМ), электровелосипеды вместо электросамокатов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Whoosh.

Как отмечают в компании, на велосипеды не распространяются муниципальные нормативно-правовые акты, ограничивающие использование СИМ на общественных территориях, а также регулирующие вопросы их перемещения и временного хранения.

В пресс-службе напомнили, что в настоящее время ждут правовую оценку действий администрации Перми со стороны прокуратуры и суда.

В пресс-службе мэрии Перми "Интерфаксу" сообщили, что в место временного хранения были перемещены электросамокаты, оставленные вне специально определенных участков.

"Все предложения, поступившие от кикшеринговых компаний, будут рассмотрены в установленном порядке и тщательно проанализированы", - отметили в мэрии.

В марте депутаты Пермской городской думы приняли изменения в городские правила благоустройства, которые устанавливают требования к парковке электросамокатов, а также регулируют их перемещение на штрафстоянку. Так, электросамокаты должны размещаться исключительно на велосипедных парковках. При этом в центральном районе Перми парковки для них не предусматриваются.

Кроме того, согласно поправкам, самокаты должны размещаться на велопарковках в положении стоя, параллельно стойке крепления или разметке.

Ранее для прокатных самокатов также были введены скоростные ограничения при движении по ряду центральных улиц Перми.

Как только ограничения вступили в силу, в Перми были эвакуированы на стоянку для временного хранения более 530 самокатов. Тогда сервисы "МТС Юрент" и Whoosh на фоне сложившейся ситуации объявили о временной приостановке работы в городе.