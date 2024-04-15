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"Юрент" и Whoosh остановили работу в Перми из-за парковочных ограничений

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Сервисы аренды самокатов в понедельник приостановили свою работу в Перми, в приложении Whoosh и "МТС Юрент" забронировать самокат невозможно.

"Самокаты Whoosh временно недоступны в Перми. Работаем над тем, чтобы в Пермь вернулся ставший привычным горожанам вид транспорта. Надеемся, что пауза не затянется надолго. О возвращении самокатов сообщим дополнительно, также они станут видны в приложении", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Whoosh.

В пресс-службе "МТС Юрент" агентству также подтвердили приостановку работы сервиса.

"В Перми наш сервис столкнулся с трудностями при работе в рамках уже существующих ограничений, и был вынужден временно приостановить работу в городе", - сказали в компании.

По словам представителя "МТС Юрент", администрация города не предложила альтернативной парковки за пределами центральных улиц. При этом городские власти эвакуировали самокаты не только из центра города, где запрещена парковка, но "даже в тех местах, где запрет на парковку не действует".

В компании рассчитывают на конструктивный диалог с местными властями и надеются, что удастся согласовать оптимальные условия работы.

"С этого сезона в рамках внутренней стратегии "Год безопасного самоката", 1 рубль с каждой поездки "МТС Юрент" будет направлять на строительство инфраструктуры в городах", - добавили в пресс-службе.

По данным компании, в центре города завершается 80% поездок, а в 89% случаев самокаты используются не для прогулок, а в качестве транспорта, чтобы добраться от автобусной остановки до работы или из офиса домой.

Оба сервиса начали этот сезон в Перми с учетом введенных ограничений. Сервис "МТС Юрент" увеличивал число сотрудников (скаутов), которые отслеживали неправильную парковку самокатов.

В марте Пермская городская дума изменила городские правила благоустройства, которые устанавливают требования к парковке электросамокатов, а также регулируют вывоз или перемещение средств индивидуальной мобильности на штрафстоянку. Так, электросамокаты должны размещаться исключительно на велосипедных парковках. При этом в центре Перми парковки для них не предусматриваются.

Кроме того, по новым правилам самокаты должны находиться на велопарковках в положении стоя, параллельно стойке крепления или разметке.

В пресс-службе Whoosh сообщали, что планируют оспорить решение властей в суде, а также компания направила жалобу в прокуратуру региона.

Ранее не нескольких центральных улицах Перми ввели скоростные ограничения для прокатных самокатов.

Whoosh Пермь МТС Юрент Юрент
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