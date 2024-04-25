Юникредит банк хочет взыскать с UniCredit Bank GmbH 175 млн евро по контргарантиям

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Юникредит банк подал иск о взыскании порядка 175 млн евро задолженности по контргарантиям с германского UniCredit Bank GmbH (HypoVereinsbank), свидетельствует информация в картотеке арбитражных дел.

Юникредит банк требует с "сестринской" структуры взыскать задолженность и проценты за несвоевременное исполнение обязательств по четырем контргарантиям на общую сумму порядка 175 млн евро.

Банк не ответил на запрос "Интерфакса".

Суд назначил собеседование со сторонами и предварительное рассмотрение дела на 14 июня. В случае неявки сторон и отсутствия заявлений с возражениями дело будет рассмотрено по существу уже на заседании 14 июня.

Юникредит банк по итогам 2023 года занимает 15-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100".

UniCredit рассматривает возможность ухода из России. В июле 2022 года глава группы Андреа Орчел заявил, что группа видит интерес к Юникредит банку со стороны стран, не вводивших санкции против России. Тогда же он отметил, что группа не собирается продавать актив по любой цене. За последний год российский бизнес группы изменился в размерах и был переориентирован с учетом сокращения локального бизнеса и существенного снижения рисков для иностранных клиентов.