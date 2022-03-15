UniCredit оценивает последствия возможного ухода из РФ

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Итальянская группа UniCredit рассматривает возможность ухода из России в рамках срочного пересмотра своей деятельности в этой стране, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на главу группы Андреа Орчела.

"Очевидно, что нам нужно серьезно подумать о влиянии, последствиях и сложности ухода банка из страны", - сказал Орчел на конференции, организованной Morgan Stanley во вторник.

Он добавил, что банк намерен поддержать сотрудников и европейские корпорации, которые также пытаются уйти из России.

UniCredit входит в число европейских банков с наибольшим риском в отношении России, наряду с австрийским Raiffeisen Bank International и французским Societe Generale.

Российский Юникредит банк по итогам 2021 года занял 14-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100". Банк входит в список системно значимых кредитных организаций РФ.