Российский бизнес UniCredit увеличил квартальную чистую прибыль более чем вдвое

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Российский бизнес итальянской UniCredit в первом квартале увеличил чистую прибыль более чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 213 млн евро, сказано в отчетности группы.

Чистые процентные доходы российского бизнеса в январе-марте 2024 года составили 200 млн евро, показав снижение на 6%. Комиссионный доход сократился на 4%, до 44 млн евро.

В первом квартале Юникредит банк отразил восстановление расходов на резервы на 37 млн евро (годом ранее объем восстановления составил 25 млн евро).

Операционные расходы российских "дочек" составили 56 млн евро, снизившись на 13% год к году.

Портфель кредитов по итогам первого квартала сократился до 2,9 млрд евро с 3,2 млрд евро на конец 2023 года. Депозиты клиентов составили 6,8 млрд евро против 7,2 млрд евро на конец 2023 года.

UniCredit рассматривает возможность ухода из России. В июле 2022 года глава группы Андреа Орчел заявил аналитикам, что группа видит интерес к Юникредит банку со стороны стран, не вводивших санкции против России. Он отметил, что группа не собирается продавать актив по любой цене. За 2023 год российский бизнес группы изменился в размерах и был переориентирован с учетом сокращения локального бизнеса и существенного снижения рисков для иностранных клиентов.