Захарова сообщила о первых очных переговорах Львовой-Беловой о возвращении детей

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Детский омбудсмен Мария Львова-Белова впервые провела очные переговоры с украинской стороной при посредничестве Катара о возвращении детей, оказавшихся не на родине, сообщила представитель МИД Мария Захарова.

По ее словам, эти переговоры прошли "буквально вчера".

"В ближайшие месяцы планируется провести еще одну такую встречу", - добавила Захарова.

По ее словам, в аппарат российского уполномоченного по правам ребенка из разных источников поступают списки разыскиваемых детей, они изучаются.

Как сообщает сайт российского детского омбудсмена, Львова-Белова 23-26 апреля находится в Катаре с официальным визитом. 24 апреля она провела очные переговоры с украинской стороной по вопросам воссоединения семей, а также встретилась с госминистром по международному сотрудничеству в МИД Катара Лолвой Аль-Хатер.

По итогам встречи Львова-Белова сообщила, что совместно с украинской стороной был определен список из 29 детей, которые живут в России, по которым ведется работа над воссоединением с близкими на Украине, а также 11 детей, проживающих на Украине, "которых ждут близкие в России".