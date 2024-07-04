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Путин поблагодарил Катар за помощь в возвращении домой украинских и российских детей

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поблагодарил эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани за посреднические усилия по возвращению украинских и российских детей к своим родным.

"Хотел бы вас поблагодарить и за ваши усилия, направленные на решение вопросов гуманитарного характера, которые возникают в связи с украинским кризисом, - сказал он. - Именно при вашем посредничестве удается вернуть в семьи детей как с российской, так и с украинской стороны".

Президент и эмир пообщались "на ногах" перед переговорами в Астане. Они вместе подошли к залу переговоров, общаясь между собой. Затем Путин и Аль Тани приступили к переговорам. С российской стороны на переговорах также присутствовали глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.

Владимир Путин Катар МИД Сергей Лавров Тамим бен Хамад аль-Тани Украина
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