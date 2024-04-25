Суд удовлетворил иск о приостановке корпоративных прав в российской "дочке" Х5

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Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Московской области удовлетворил заявление Минпромторга к X5 Retail Group о приостановке корпоративных прав в ООО "Корпоративный центр ИКС 5", заявила пресс-служба ритейлера.

"Суд удовлетворил заявление в полном объеме, но еще не опубликовал полный текст своего решения. Таким образом, компания не осведомлена о конкретном содержании решения суда и дате его публикации, которая служит отправной точкой для предусмотренных законом процедур", - говорится в сообщении.

О подаче Минпромторгом заявления о приостановке корпоративных прав холдинговой компании в отношении ООО "Корпоративный центр Икс 5" стало известно 29 марта. Это юрлицо включено в перечень экономически значимых организаций (ЭЗО), что предполагает возможность передачи долей участия в российских организациях конечным владельцам.

Согласно сообщению компании, решение также означает, что российские держатели и конечные владельцы GDR X5 будут обязаны принять акции российской "дочки" пропорционально их участию в нидерландской компании. Для нероссийских держателей бумаг такая возможность допускается.

Кроме того, завершение судебного процесса предполагает, что российская "дочка" теперь сможет получить листинг на МосБирже. Ранее начальник управления по связям с инвесторами X5 Мария Язева сообщала, что после завершения этих событий компания может вернуться к изучению вопроса о дивидендах, а также к пересмотру дивидендной политики.

Суд 1 апреля принял заявление Минпромторга к производству и привлек к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования, ООО "Корпоративный центр ИКС 5", ООО "Альтэкс" (Москва), кипрскую компанию Speak Global Limited и Межрайонную инспекцию ФНС № 46 по Москве.

Суд назначил на 23 апреля заседание "для рассмотрения обоснованности заявления министерства промышленности и торговли Российской Федерации о приостановлении осуществления иностранной холдинговой компанией X5 Retail Group N.V. корпоративных прав в экономически значимой организации обществе с ограниченной ответственностью "Корпоративный центр ИКС 5". 23 апреля суд решил рассматривать вопрос в закрытом режиме.

"Московская биржа" 1 апреля решила приостановить торги глобальными депозитарными расписками (GDR) X5 Retail Group с 5 апреля в связи с иском Минпромторга.

В связи с судебным разбирательством из правления X5 было решено вывести гендиректора Игоря Шехтермана и президента компании Екатерины Лобачевой. Они продолжат управлять дочерней компанией ООО "Корпоративный центр Икс 5". То же самое касается и шести членов наблюдательного совета X5: Леонида Афендикова, Дмитрия Алексеева, Алексея Корни, Юлии Соловьевой, Азера Талыбова и Вадима Зингмана.