Суд рассмотрит в закрытом режиме заявление Минпромторга в отношении X5

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Московской области решил рассмотреть в закрытом режиме заявление Минпромторга РФ к X5 Retail Group о приостановке корпоративных прав в ООО "Корпоративный центр ИКС 5" (Москва), передал корреспондент "Интерфакса" из суда.

Такое ходатайство заявил "Корпоративный центр ИКС 5", его поддержали другие участники процесса. Ходатайство мотивировано возможным оглашением данных, представляющих коммерческую тайну.

О подаче Минпромторгом заявления о приостановке корпоративных прав холдинговой компании в отношении ООО "Корпоративный центр Икс 5" стало известно 29 марта.

Ранее ООО попало в перечень экономически значимых организаций (ЭЗО), что предполагало возможность передачи долей участия в российских организациях конечным владельцам. Если иск будет удовлетворен, произойдет распределение акций ООО между держателями GDR и конечными собственниками X5. Кроме того, предполагается, что по завершении суда "дочка" получит листинг на "Мосбирже".

В отношении зарубежных инвесторов X5, которые будут участвовать в распределении акций, ограничения относительно операций с ценными бумагами и получением дивидендов будут сохраняться. "Закон предусматривает возможную денежную компенсацию по рыночной стоимости за нераспределенные акции дочернего общества, однако выплата такой компенсации потребует получения разрешений", - отметили ранее в X5.

Те держатели GDR, которые не будут участвовать в распределении, могут оказаться не в состоянии вернуть свои инвестиции, что,‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​ в свою очередь, может негативно сказаться на стоимости, доходности и ликвидности их GDR.

"Судебные разбирательства не повлияют на повседневную деятельность компании в России, и ее предприятия продолжают работать в обычном режиме", - заверил ритейлер.

Отмечается, что во время разбирательства суд может принять обеспечительные меры, которые могут ограничить ряд прав X5 на российскую "дочку". Так, речь может идти о запрете на голосование на общем собрании акционеров, отчуждении своих акций в дочерней компании или получении распределений из чистой прибыли "дочки".

В связи с судебным разбирательством компания вывела из правления X5 гендиректора Игоря Шехтермана и президента компании Екатерины Лобачевой. Они продолжат управлять дочерней компанией ООО "Корпоративный центр Икс 5". То же самое касается и шести членов наблюдательного совета X5: Леонида Афендикова, Дмитрия Алексеева, Алексея Корни, Юлии Соловьевой, Азера Талыбова и Вадима Зингмана.

X5 Retail Group - крупнейший в России ритейлер по объему выручки. Ведущим акционером компании является структура "Альфа-групп" CTF Holdings S.A (47,86%). Чистая прибыль Х5 по итогам 2023 года выросла в 1,7 раза, до 90,28 млрд рублей.