Росалкоголь сообщил о росте производства пива в стране в I квартале на 9,2%

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - В России в I квартале 2024 года было произведено 169,7 млн декалитров (дал), что на 9,2% больше, чем годом ранее, сообщает Росалкогольтабакконтроль.

С учетом производства пивных напитков (22,4 млн дал, на 7,8% больше) общий объем составил 192,1 млн дал, что на 9% больше прошлогоднего.

Производство сидра, пуаре и медовухи росло более быстрыми темпами - на 12,2%, до 2,399 млн дал в первом квартале этого года против 2,138 млн дал годом ранее.

Розничные продажи пива в январе-марте выросли на 5,3% в годовом исчислении, до 156 млн дал. С учетом пивных напитков (19,9 млн дал, на 5,6% больше) рост составил 5,4%, до 175,9 млн дал.

Розничные продажи сидра, пуаре и медовухи увеличились на 9,3%, до 2,3 млн дал.