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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 16:20

В России производство вина в I квартале выросло на 25,8%

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Российские винодельческие предприятия за январь-мерт 2024 года произвели 7,125 млн декалитров (дал) виноградных вин, что на 25,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил Росалкогольтабакконтроль. Игристых (шампанских) вин выработано 3,248 млн дал (на 42,7% больше), ликерных - 379,5 тысячи дал (на 36,4% больше).

Водки в стране за квартал было произведено 15,948 млн декалитров водки, что на 3,1% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Производство коньяка увеличилось на 6,5%, до 1,89 млн дал. Всего спиртных напитков крепостью выше 9 градусов выработано 23,547 млн дал, что на 8,5% больше прошлогоднего. Производство слабоалкогольных напитков выросло на 18,5%, до 5,16 млн дал.

Всего алкогольная отрасль за первый квартал выпустила 42,707 млн дал спиртосодержащей и алкогольной продукции (кроме пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи), что на 17,3% больше, чем в прошлом году.

Как сообщала ранее служба, отечественные производители в последнее время активно замещают сократившийся импорт некоторых видов алкогольной продукции отечественными аналогами. Эта тенденция продолжится, полагают в Росалкогольтабакконтроле.

Росалкогольтабакконтроль
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