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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

Подписано новое соглашение между правительством, работодателями и профсоюзам

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Новое генеральное соглашение между правительством, общероссийскими объединениями профсоюзов и общероссийскими объединениями работодателей подписано на площадке съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.

Срок действия предыдущего трехстороннего соглашения, заключенного в 2021 году, истек в 2023 году. Новое соглашение рассчитано на 2024-2026 годы.

Подписи под соглашением поставили министр труда и социальной защиты Антон Котяков, президент РСПП Александр Шохин и глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков.

Ранее в апреле о подписании нового генсоглашения объявил президент Владимир Путин. Среди приоритетов нового соглашения он назвал тогда "прогнозирование кадровых потребностей страны, развитие механизмов целевого обучения, популяризация рабочих профессий и повышение социальной защищенности трудящихся".

Александр Шохин Антон Котяков Михаил Шмаков РСПП ФНПР
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