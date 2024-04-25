Голикова предупредила о грядущем сокращении числа работоспособных граждан 30-35 лет

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - В течение ближайших нескольких лет будет наблюдаться сокращение числа работоспособных граждан в возрасте от 30 до 35 лет, заявила в четверг вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Сегодня рынок труда находится под влиянием долгосрочных трендов. В первую очередь - это демографический (...) Что касается демографии, в когорту 30-35-летних граждан постепенно входят молодые люди, которые родились в 90-е годы и, соответственно, мы будем с вами на протяжении определенного периода наблюдать устойчивую тенденцию по сокращению этой когорты", - сказала Голикова во время съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.

При этом она отметила, что доля молодых соискателей и работников, напротив, будет увеличиваться. "Это наше демографическое окно возможностей, потому что до 2030 года мы будем наблюдать тенденцию по увеличению этой численности приблизительно на 3 млн человек", - сказала Голикова.

Также она сообщила, что дополнительно в экономике до 2030 года может потребоваться около 2,4 млн человек, наибольшая потребность в работниках будет в пяти видах экономической деятельности, в том числе в IT и здравоохранении.

"До 2030 года прогнозная численность занятости в экономике составит 73,6 млн человек. Дополнительно в экономике нам потребуется, по сегодняшним оценкам, 2,4 млн занятых по отношению к 2022 году. Наибольшая потребность будет в таких видах экономической деятельности, как обрабатывающее производство, транспортировка и хранение, здравоохранение и социальное обслуживание, научно-исследовательская инфраструктура и IT. 2 млн мест будут сосредоточены именно в этих пяти отраслях", - сказала Голикова во время съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.

Она добавила, что только для высокотехнологичных отраслей в течение пятилетнего периода нужно подготовить порядка миллиона квалифицированных специалистов.