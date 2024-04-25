Голикова отметила, что более 60% российских пенсионеров продолжают работать

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - После оформления пенсий на рынок труда возвращаются более 60% граждан пенсионного возраста, сообщила в четверг вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"В связи с повышением пенсионного возраста у нас увеличивается практически на 2,7 млн человек количество занятых, которые остаются в экономике в связи с повышением пенсионного возраста (...) Даже и после оформления пенсии на рынок труда возвращаются, по нашим наблюдениям, от 60% до 63% тех, кто пенсию оформили", - сказала Голикова во время съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.

Она добавила, что уровень участия в рабочей силе граждан в возрасте от 40 до 54 лет "достиг максимума и по итогам прошлого года составил 93% – у нас никогда не было таких показателей по этим возрастам".