Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

Голикова отметила, что более 60% российских пенсионеров продолжают работать

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - После оформления пенсий на рынок труда возвращаются более 60% граждан пенсионного возраста, сообщила в четверг вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"В связи с повышением пенсионного возраста у нас увеличивается практически на 2,7 млн человек количество занятых, которые остаются в экономике в связи с повышением пенсионного возраста (...) Даже и после оформления пенсии на рынок труда возвращаются, по нашим наблюдениям, от 60% до 63% тех, кто пенсию оформили", - сказала Голикова во время съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.

Она добавила, что уровень участия в рабочей силе граждан в возрасте от 40 до 54 лет "достиг максимума и по итогам прошлого года составил 93% – у нас никогда не было таких показателей по этим возрастам".

Татьяна Голикова РСПП
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Голикова предупредила о грядущем сокращении числа работоспособных граждан 30-35 лет

Суд удовлетворил иск о приостановке корпоративных прав в российской "дочке" Х5

Суд удовлетворил иск о приостановке корпоративных прав в российской "дочке" Х5

Минцифры предложило обязать иностранцев сдавать биометрию для покупки сим-карт

Минцифры предложило обязать иностранцев сдавать биометрию для покупки сим-карт

ВТБ планирует повысить прогноз по чистой прибыли на 2024 год

Первый зампред ВТБ сравнил влияние ДКП на экономику РФ с "эффектом Джанибекова"

В Твери задержаны "лжеминеры", клавшие муляжи бомб под мосты

Арестован третий фигурант дела замглавы Минобороны Тимура Иванова

В Севастополе остановлено движение морского пассажирского транспорта

Замглавы Минобороны Иванов помещен в СИЗО "Лефортово", жалоб у него нет

Что произошло за день: среда, 24 апреля

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });