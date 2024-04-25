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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

Движение морского пассажирского транспорта в Севастополе вновь приостановлено

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Движение катеров и паромов в Севастопольской бухте временно прекращено второй раз за сутки, сообщает телеграм-канал дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города в четверг.

"Морской пассажирский транспорт приостановил движение", - говорится в сообщении.

Причины приостановки снова не названы.

Ранее в четверг утром движение морского транспорта в Севастополе было остановлено примерно на 45 минут.

Севастополь
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