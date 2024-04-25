Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

Движение катеров и паромов в Севастополе снова восстановлено

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Движение морского пассажирского транспорта в Севастопольской бухте возобновлено после второй за сутки временной остановки, сообщает телеграм-канал дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города в четверг.

"Морской пассажирский транспорт возобновляет работу", - говорится в сообщении.

Остановка в движении продлилась менее 10 минут. Утром в четверг приостановка работы транспорта в Севастополе длилась около 45 минут. Причины инцидента не назывались.

Одновременно с объявлением об остановки движения морского транспорта в Севастополе перекрывалось движение по Крымскому мосту, причем и утром, и вечером.

Севастополь Севастопольская бухта
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Четверо пассажиров автобуса пострадали от атаки дрона в Брянской области

Суд арестовал бывшего первого зампреда подмосковного правительства Стригункову

Путин сообщил, что в мае посетит Китай

Пискарев предложил наказывать за призывы портить бюллетени

Дипломатическое противостояние

РФ высылает двух латвийских дипломатов

Путин счел, что ожидаемый в РФ дефицит кадров нельзя покрыть за счет мигрантов

Путин призвал ввести на долгий срок обсуждаемые налоговые изменения

Путин объяснил возврат государству ряда активов интересами безопасности

Путин объяснил возврат государству ряда активов интересами безопасности

Приостановлены корпоративные права кипрской Zimber в "Аршановском разрезе"

Суд приговорил к семи годам колонии экс-замминистра культуры РФ Ольгу Ярилову

Суд приговорил к семи годам колонии экс-замминистра культуры РФ Ольгу Ярилову
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });