Движение катеров и паромов в Севастополе снова восстановлено

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Движение морского пассажирского транспорта в Севастопольской бухте возобновлено после второй за сутки временной остановки, сообщает телеграм-канал дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города в четверг.

"Морской пассажирский транспорт возобновляет работу", - говорится в сообщении.

Остановка в движении продлилась менее 10 минут. Утром в четверг приостановка работы транспорта в Севастополе длилась около 45 минут. Причины инцидента не назывались.

Одновременно с объявлением об остановки движения морского транспорта в Севастополе перекрывалось движение по Крымскому мосту, причем и утром, и вечером.