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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

Путин сообщил, что в мае посетит Китай

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в мае планируется его визит в Китай.

"У меня планируется визит в мае, я обязательно возьму с собой и передам нашему другу эту книгу", - сказал Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Один из участников съезда во время выступления упомянул о готовящемся визите президента в Пекин, после чего попросил Путина в ходе этой поездки передать председателю КНР Си Цзиньпину книгу Николая Чернышевского "Что делать?". Он заметил, что эта книга была издана в 1953 году, а в библиотеку попала 15 июня, о чем свидетельствует печать на одной из страниц.

"Это день рождения и год рождения Си Цзиньпина (председатель КНР родился 15 июня 1953 года - ИФ). Это его любимый автор и любимая книга", - сказал участник съезда.

Владимир Путин Китай Си Цзиньпин РСПП
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