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В Кремле заявили о необходимости контактов на высшем уровне между РФ и Китаем

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Контакты на высшем уровне между Россией и Китаем готовятся, они необходимы и целесообразны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, но не конкретизировал сроки этих переговоров.

В ходе общения с журналистами Пескова спросили о поездке министра иностранных дел Сергея Лаврова в Китай и поинтересовались, известны ли сроки визита президента РФ Владимира Путина в Пекин.

"В том числе, конечно же, можно рассматривать эту поездку (Лаврова - ИФ) как подготовку к предстоящим контактам на высшем уровне, действительно такие контакты планируются, и есть понимание в их целесообразности и необходимости, учитывая высокий уровень дружественных отношений между Россией и Китаем", - сказал пресс-секретарь президента.

При этом он добавил: "Но пока как-то конкретизировать какие-то сроки мы считаем преждевременным. Мы сообщим вам по мере готовности".

Ранее со ссылкой на источники СМИ писали о том, что визит президента России может состояться в мае.

Дмитрий Песков Китай Владимир Путин Сергей Лавров
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