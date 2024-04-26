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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 04:00

Система ПВО уничтожила два снаряда РСЗО "Ольха" над Белгородской областью

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что система противовоздушной обороны уничтожила над территорией Белгородской области два снаряда реактивной системы залпового огня "Ольха", выпущенных со стороны Украины,

"Дежурными средствами ПВО два реактивных снаряда были уничтожены над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Ночью в Белгороде и Белгородском районе была запущена сирена ракетной опасности.

Минобороны РФ Белгород Украина
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